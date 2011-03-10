В базе данных ИМЕИ насчитывается свыше 101 млн. кодов - УГЦР

По состоянию на сегодняшний день, в обобщенную базу данных кодов ИМЕИ мобильных телефонов, которую ведет Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР), занесено свыше 101 миллионов кодов ИМЕИ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УГЦР.

Как отметил заместитель начальника УГЦР по вопросам радиоэлектронных средств (РЭС) и излучающих устройств Владимир КИРИЧЕНКО, сегодня рынок мобильных телефонов «стал прозрачнее». Одной из причин этого стало внедрение в Украине новых правил ввоза и реализации РЭС, а также введение в действие автоматизированной системы учета кодов ИМЕИ мобильных терминалов, функционирование которой обеспечивает Украинский государственный центр радиочастот.

По его данным, если в 2008 году доля нелегального импорта мобильных телефонов в Украину составляла 93-94%, то в 2010 году на рынок поступило 93-95% легальных телефонов.

Как сообщал УНИАН, по данным Гостаможслужбы Украины, в 2010 году в Украину официально ввезено из-за границы более 9,988 млн. мобильных терминалов, что почти на 6 млн. больше, чем в 2009 году (4,068 млн. шт.).

В Госбюджет в 2010 году за счет таможенных платежей от ввоза мобильных терминалов поступило 1,258 млрд. гривень.

В 2010 году УГЦР выдано разрешений на ввоз более 9,952 млн. РЭС, из них 8,821 млн. мобильных терминалов. Кроме того, разрешения на ввоз в режиме авторизованных поставок получили 2 производителя продукции – Samsung и LG.

Справка УНИАН. Коды ИМЕИ всех мобильных телефонов, которые реализуются через торговую сеть, должны быть внесены в обобщенную базу данных кодов ИМЕИ мобильных телефонов, которую ведет Украинский государственный центр радиочастот. В эту же базу заносятся и коды ИМЕИ, которые используются абонентами в сетях операторов. Те телефоны, которые отсутствуют в базе данных, нормативными документами реализовывать и использовать запрещено. Контроль за соблюдением законодательства в этой сфере осуществляют Государственная инспекция связи, Министерство внутренних дел Украины и налоговая служба.