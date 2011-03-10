Николаевский авиаремонтный завод возьмет кредит у «Проминвестбанка»

Государственное предприятие «Николаевский авиаремонтный завод «НАРП» отобрало АО «Проминвестбанк» (Киев) для привлечения кредита на 6 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении предприятия, обнародованном на сайте «Государственные закупки».

Средства будут предоставлены сроком на один год под 16,45% годовых для пополнения оборотных средств.

Предложение банка акцептировано 28 февраля т.г. Соответствующий договор планируется подписать до 28 марта 2011 года.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Николаевский авиаремонтный завод «НАРП» ведет свою историю с начала 1940-х годов. За это время предприятие освоило капитальный ремонт 32 типов самолетов и 38 типов двигателей. В частности, на предприятии проводится ремонт Ил-76, Ил-78 всех модификаций. По лицензионному договору с ОАО “Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина” (Российская Федерация) на базе “НАРП” создан сервисный центр технического обслуживания и модернизации самолетов типа Ил-76.

Кроме этого, на “НАРПе” проводится обслуживание и ремонт самолетов Су-24 М/МР, Ан-12, Ту-142, Ту-22 М2/М3, агрегатов и узлов воздушных судов, (с учетом вышеупомянутых) Ил-76, Ил-78, Ту-95МС, Ан-12, Ан-24/26, Ан-32, Ил-38, Як-40/42, Ту-154, Ту-137, Ил-18, средний ремонт авиационных двигателей Д-30 КП, Д-30 КП2, ремонт вспомогательных силовых установок И-6А (А1,5).

"Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" ("Проминвестбанк") создан в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 января 2011 года составили 34,613 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 25,712 млрд. грн., обязательства - 30,023 млрд. грн., уставный капитал - 5,299 млрд. грн., собственный капитал - 4,590 млрд. грн.

"Проминвестбанк" (Киев) в 2010 году, по сравнению с 2009 годом, сократил убыток в 3,5 раза - до 844,981 млн. грн.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Российская Федерация) владеет 93,84% "Проминвестбанка".