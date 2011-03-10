В РФ объявят конкурс на проект памятника жертвам авиакатастрофы под Смоленском

Памятник президенту Польши Леху Качиньскому, погибшему в авиакатастрофе под Смоленском, а также другим жертвам этой трагедии, планируется установить на месте их гибели. Об этом сообщил министр культуры РФ Александр Авдеев, передает РИА Новости.

"Ждем сигнала со стороны наших польских коллег, чтобы приступить к объявлению конкурса", - сказал Авдеев на встрече с журналистами, уточнив, что монумент и его место расположения будут соответствовать пожеланиям поляков.

Польский Ту-154 разбился при заходе на посадку на аэродром "Смоленск-Северный" 10 апреля 2010 года. В самолете находились президент Польши, его супруга и часть руководства страны. Погибли все находившиеся на борту 96 человек - 88 пассажиров и восемь членов экипажа.