"Аэрофлот" купит восемь Boeing-777 по дисконтной цене

Объем сделки ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" с американской корпорацией Boeing по покупке восьми самолетов Boeing-777 не превысит 1,156 млрд. долл., говорится в сообщении российской авиакомпании. Таким образом, "Аэрофлот" получил существенный дисконт к каталожной цене, сообщает РИА Новости.

Стоимость лайнеров по каталогу составляет 232 миллиона долларов за Boeing-777-200ER и 284 миллиона долларов за Boeing-777-300ER. Соответственно, общая каталожная цена двух Boeing-777-200ER и шести Boeing-777-300ER, которые собирается приобрести российская компания, составляет 2,168 миллиарда долларов.

Поставки воздушных судов запланированы с четвертого квартала 2012 года по второй квартал 2016 года, отмечается в сообщении. Данные самолеты "Аэрофлот" берет, в том числе, для обслуживания международных рейсов во время Олимпиады в Сочи и чемпионата мира по футболу 2018 года. Самолеты Boeing-777 способны перевозить от 300 до 400 пассажиров на расстояние свыше 14 тысяч километров.

В настоящее время в парке "Аэрофлота" эксплуатируются 11 дальнемагистральных широкофюзеляжных самолетов Boeing-767 и 10 лайнеров A330 производства европейской корпорации Airbus.

"Аэрофлот" - член глобального авиационного альянса SkyTeam, базируется в московском международном аэропорту Шереметьево. Совокупная маршрутная сеть авиакомпании насчитывает 898 пунктов в 169 странах. Перевозчик располагает одним из самых молодых самолетных парков в Европе.