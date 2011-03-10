Болгарские железнодорожники провели предупредительную забастовку

Болгарские железнодорожники провели сегодня предупредительную забастовку, прекратив работу на один час.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, с 10:00 до 11:00 по местному времени.

Причиной протеста, организованного профсоюзами, стали предписания Всемирного банка (ВБ) о 30%-м сокращении персонала и замораживании роста заработной платы до 2013 года. Администрация болгарских железнодорожных компаний должна выполнить эти требования в соответствии с соглашением о получении кредита от ВБ на сумму около 300 млн евро.

Профсоюзы выступают против сокращения числа рабочих мест почти на 6 тыс человек до 2014 г. В ходе переговоров с администрацией, представители профорганизаций назвали условия труда на железной дороге "нечеловеческими из-за низкого уровня безопасности труда и отсутствия рабочей одежды". При этом, по данным профсоюзов, количество обслуживающего персонала на железной дороге уже доведено до минимума, что представляет угрозу для движения поездов.

Переговоры с администрацией железнодорожных компаний продолжаются. Если договоренность не будет достигнута, то с 11 марта профсоюзы начнут проводить масштабные забастовки. Работа будет прекращаться ежедневно с 08:00 до 16:00 по местному времени.