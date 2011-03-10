В Финском заливе в ледовом плену застряли 109 судов

В Финском заливе по состоянию на 8:00 мск 10 марта 2011 года помощи ледоколов ждут 109 судов, сообщает РЖД-Партнер.

Всего в акватории залива находятся 128 судов, в том числе 11 осуществляют движение, еще 6 ожидают захода в порт Санкт-Петербург.

Сложная ледовая обстановка в Финском заливе образовалась в связи с оттепелью в начале февраля 2011-го. В акватории образовались льды толщиной в некоторых местах до 1 м и силой сжатия в 3 балла.

С 5 марта 2011 года обстановка в российских портах Финского залива продолжила ухудшаться в связи с непрекращающимся воздействием ветра. В частности, наблюдаются подвижки, сжатие и торошение льда. Каналы за ледоколами закрываются, что не позволяет проводить более 2-3 судов в караване.