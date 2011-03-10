Порт Котка в январе-феврале увеличил грузооборот на 16%

Порт Котка (Финляндия) в январе-феврале 2011 года увеличил грузооборот на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2010-го – до 1,495 млн тонн, говорится в материалах администрации порта.

Контейнерооборот в отчетном периоде вырос на 14,8% – до 70 тыс. 787 TEU. Объем перевалки накатных грузов значительно сократился на 19%, до 2 тыс. 172 ед.

Экспортный грузооборот порта в отчетном периоде вырос на 8,2% – до 771 тыс. 759 тонн. Импорт увеличился на 48,6%, составив 391 тыс. 555 тонн.

В феврале через Котку было перевалено 365 тыс. 932 тонны грузов.

РЖД-Партнер