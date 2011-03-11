В Украине сохраняется тенденция увеличения объемов грузоперевозок

В Украине в 2011 году сохраняется тенденция увеличения объемов грузовых перевозок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли.

Объемы перевозок грузов за январь 2011 года по сравнению с январем 2010 года, отмечают в Минэкономразвития, выросли на 12,2%, грузооборот – на 9,4%.

Позитивные изменения в этой сфере вызваны увеличением объемов перевозок таким стратегическим видом транспорта, как железнодорожный, которым было выполнено 55% общего объема перевозок.

Также наблюдается увеличение объемов перевозок автомобильным и авиационным транспортом.

Справка УНИАН. За 2010 г. предприятиями транспорта Украины перевезено 755,3 млн. тонн грузов, что на 8,5% больше, чем за 2009 г.