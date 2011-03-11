Бердянский морпорт увеличил обработку грузов более чем в 2 раза

Государственное предприятия "Бердянский морской торговый порт" в феврале 2011 года увеличило объемы обработки грузов до 135,4 тыс. тонн, что более чем 2 раза (на 122,3%) выше показателя грузопереработки порта за соответствующий период прошлого года.

Как сообщили УНИАН в руководстве порта, большую часть обработанных грузов - 118,9 тыс. тонн составили экспортные грузы. На долю импорта пришлось только 10,2 тыс. тонн. Транзитные грузы составили 6,3 тыс. тонн.

Справка УНИАН. ГП "Бердянский торговый морской порт" - единственный морской транспортный узел Запорожского региона, один из наиболее динамично развивающихся портов на Азовском море, осуществляющих переработку как экспортно-импортных, так и транзитных и каботажных грузов.