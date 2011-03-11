Поступления ПЖД от реализации услуг в 2010 году составили более 10,1 млрд. грн.

Поступления Приднепровской железной дороги от реализации услуг в 2010 г. составили более 10,1 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

В частности, от грузовых перевозок дорога получила 8,517 млрд. грн., что на 17,2% больше, чем по итогам 2009 г. Поступления от пассажирских перевозок выросли на 13,6% - до 1,235 млрд. грн.