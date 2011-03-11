В Полтаве стоимость проезда в маршрутках снизилась на 25 коп.

Сегодня в Полтаве стоимость проезда в маршрутных такси снизилась на 12,5%, или 25 коп., – до 1,75 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, по такому тарифу перевозят пассажиров большинство маршрутных такси города.

Стоимость проезда 1 грн. осталась в автобусах, работающих по программе «Місто без околиць». По 75 копеек, как и раньше, перевозят пассажиров троллейбусы.

Как сообщал УНИАН, депутаты Полтавского городского совета на своей очередной сессии 31 января т.г. проголосовали за повышение стоимости проезда в маршрутках с 1.25 грн. до 2 грн. Новый тариф начнет действовать с 4 февраля. Позже против такого повышения тарифов выступило руководство Полтавской облгосадминистрации и Антимонопольный комитет Украины.