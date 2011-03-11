В межсезонье планируют организовать рейсы из Германии в Крым

В межсезонье в Крым из Германии планируют наладить чартерные и регулярные рейсы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Министерства курортов и туризма АРК, такая договоренность была достигнута в рамках Международной туристической биржи ITB в Берлине.

В переговорах участвовали заместитель председателя Совета министров АРК — министр курортов и туризма Крыма Георгий ПСАРЕВ и генеральный представитель авиакомпании Air Berlin Group в Российской Федерации и странах СНГ Гюнтер ЗАЙБТ.

Кроме того, крымский вице-премьер провел переговоры с генеральным представителем авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в странах Европы Урсом ХЕРЦИГОМ, в ходе которых достигнута договоренность в октябре текущего года в рамках выставки «Крым — круглый год!» организовать информационный тур по Крыму для туроператоров и представителей средств массовой информации Германии.

Также по итогам встречи принято решение о создании специализированного туристического продукта для европейских туристов на период межсезонья. Кроме того, авиакомпания «МАУ» выразила готовность в содействии проведению Дней Крыма в посольстве Украины в Германии.

В рамках работы берлинской выставки представители крымской власти обсудили с руководителем компании GTA Skyways (Австрия) Вольфгангом ГАЙСТОМ возможность организации пресс-тура для австрийских СМИ в мае текущего года, а также вопрос увеличения количества чартерных рейсов из Австрии в Крым.

Также глава курортного ведомства Крыма обсудил с директором департамента по туризму в странах СНГ компании «Дертур» (Германия) возможность создания турпродукта для туристов из Германии на период межсезонья. Помимо того, на встрече обсудили новые формы продвижения указанного турпродукта на рынок Германии, в частности, участие Крыма в выездных презентациях (road show) и workshop в 6 крупнейших городах Германии.

Кроме того, в рамках выставки в Берлине представители АРК провели переговоры с менеджером программы UNWTO «Шелковый путь» Аллой Пересоловой по вопросу включения Крыма в международный туристический маршрут «Великий шелковый путь» под единым брендом с размещением объектов туристского показа на специализированном веб-портале.

10 марта в Берлине в рамках Международной туристической биржи ITB презентовали курортно-туристический потенциал Крыма. На презентации присутствовали более 60 представителей СМИ и турбизнеса Германии, Франции, Великобритании, Иордании, Австрии, Польши, России.

***Международная выставка ITB Berlin (Internationale Tourismus Bоrse) — крупнейшее всемирное событие в индустрии туризма - начала работу 9 марта и продлится до 13 марта. В 26 павильонах крупнейшего выставочного комплекса в Берлине площадью 160 тыс. квадратных метров собрались более 11 тыс. участников из 187 стран, чтобы представить свои туристические предложения и наладить новые деловые контакты. На выставке представлены все составляющие туристической индустрии — международные федерации туризма, национальные и региональные туристические организации, туристические и транспортные агентства и туроператоры, отели, страховые компании и т.д.

В рамках ITB запланировано проведение более 100 мероприятий, в том числе семинары, симпозиумы, встречи с экспертами, круглые столы для прессы и т.д.

Ежегодно ITB Berlin посещают порядка 10 тысяч участников туристического рынка из 180 стран мира.