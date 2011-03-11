Корпорация «Богдан» вывела из своей структуры «Черкасский автобус»

Корпорация «Богдан», один из крупнейших операторов рынка автотранспортных средств Украины, вывела из своей структуры ПАО «Черкасский автобус».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации «Богдан».

«После продажи контрольного пакета акций ПАО «Черкасский автобус» корпорация «Богдан» вывела это предприятие из структуры. Отныне черкасский производитель автобусов будет функционировать как отдельное предприятие», – сказано в сообщении.

В сообщении отмечается, что количество реализованных акций и сумма сделки являются конфиденциальной информацией и сторонами не разглашаются.

Производство автобусов и троллейбусов корпорация продолжит на производственных мощностях в Луцке – на сегодня эти мощности позволяют выпускать до 6 тыс. автобусов и троллейбусов в год.

Как сообщал УНИАН, владельцем 50% акций ПАО «Черкасский автобус» стал закрытый недиверсифицированный паевой венчурный инвестфонд «Зета» КУА «ИЗИ Лайф», который также объявил о намерении выкупить остальные акций ПАО.

В конце февраля Антимонопольный комитет Украины разрешил инвестфонду «Зета» КУА «ИЗИ Лайф» приобрести контроль в ПАО «Черкасский автобус».

ПАО «Черкасский автобус» в настоящее время выпускает автобусы малого класса «Богдан» А092, составляющие основную долю в выпуске автобусов корпорацией. Производство автобусов малого класса на этом предприятии начато в 1999 году.

На сентябрь 2010 года более 99% акций ПАО принадлежало ПАО «АК «Богдан Моторс».

Справка УНИАН. Корпорация «Богдан» создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов.

АК «Богдан Моторс» в настоящее время имеет два современных завода – по производству легковых автомобилей в Черкассах и автобусов и троллейбусов в Луцке. При этом в создание производства в Луцке было инвестировано более 100 млн. долл.