В рамках реконструкции аэропорт «Львов» будет работать без закрытия

Реконструкция аэродрома аэропорта "Львов" к Евро-2012 будет проводиться в два этапа без закрытия аэропорта на время работ.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства инфраструктуры, такое решение было принято по итогам совещаний с участием представителей Мининфраструктуры, Госавиаадминистрации, Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу и реализации инфраструктурных проектов.

В частности, на первом этапе реконструкции будет построен новый участок искусственной взлетно-посадочной полосы длиной 795 м. На втором этапе планируется выполнить реконструкцию оставшейся части искусственной взлетно-посадочной полосы длиной 1610 м. На каждом этапе выполнения реконструкции будут проводиться работы по обустройству светосигнального и радиотехнического оборудования и выполняться вертикальная планировка на грунтовом участке взлетной полосы.

Как отмечают в министерстве, с целью обеспечения планируемых полетов во время проведения реконструкции аэродрома "Львов" и обеспечения надлежащего планирования авиаперевозчиками расписания выполнения полетов Госавиаадминистрация заранее направила украинским и иностранным авиакомпаниям, которые выполняют рейсы в аэропорт Львов, информацию об условиях выполнения полетов в период реконструкции.

В ответ почти все авиакомпании подтвердили свои намерения продолжить выполнение полетов во Львов и сейчас осуществляют планирование расписания с учетом существующего спроса на рынке и технической возможности имеющегося парка воздушных судов оперировать в условиях сокращения длины взлетно-посадочной полосы.

Напомним, после завершения двух этапов реконструкции общая длина полосы будет составлять 3305 м в соответствии с утвержденной проектной документацией. Такая длина будет достаточной для осуществления взлетно-посадочных операций самолетами типа В 767-300 и более легкими типами воздушных судов.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Львов» - крупнейший в Западной Украине по пассажиропотоку и маршрутной сети.