«ЗАЗ» увеличил производство легковых автомобилей в 9 раз

Крупнейший в Украине производитель легковых автомобилей ЗАО «Запорожский автомобилестроительный завод» (ЗАЗ, Запорожье) в январе-феврале 2011 года увеличил производство легковых автомобилей в 9,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 8,639 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром», в которую входит ЗАЗ.

В сообщении отмечается, что в январе-феврале т.г. ЗАЗ не производил автобусов, но произвел 149 грузовых автомобилей.

Как сообщал УНИАН, по данным «УкрАвтоПрома», в 2010 году ЗАЗ сократил производство легковых автомобилей на 3,8% по сравнению с 2009 годом – до 42,266 тыс. штук. В 2010 году ЗАЗ увеличил производство автобусов на 86,9% по сравнению с 2009 годом – до 344 штук, а также увеличил производство грузовых автомобилей на 40,4% – до 2855 штук.

Справка УНИАН. ЗАО «ЗАЗ» – крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие входит в корпорацию «УкрАВТО».

Корпорация «УкрАВТО» – крупнейший производитель автомобилей в Украине и Польше, дистрибьютор и поставщик сервисных услуг. В активе «УкрАВТО» – успешное многолетнее сотрудничество с Daimler AG, Chrysler LLC, General Motors, Nissan, Toyota, Chery и «АвтоВАЗ».

В структуру корпорации входит более 400 автосервисных предприятий во всех городах Украины, дистрибьюторские и дилерские компании ведущих автомобильных брендов, а также сеть автозаправочных комплексов.