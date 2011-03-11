РФ не будет вводить запрет на эксплуатацию украинско-российских самолетов Ан-148

Москва. Россия не будет вводить запрет на эксплуатацию новых украинско-российских самолетов Ан-148.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр НЕРАДЬКО на коллегии ведомства.

«Ставшие известными обстоятельства трагедии – авиакатастрофы самолета Ан-148 5 марта – не дают оснований для прекращения его эксплуатации. Соответствующего приказа не готовится», – сказал А.НЕРАДЬКО.

По его словам, первый международный рейс Ан-148 запланирован на 16 марта.

При этом он добавил, что инженерная составляющая полетов Ан-148 в последнее время была существенно доработана. В частности, начата доработка реверса двигателя в целях предотвращения его выключения на пробеге, а также доработка системы управления и доработка контроля системы сборки выпуска шасси.

Кроме того, А.НЕРАДЬКО сообщил, что убыток авиакомпании «Россия», которая является первым российским эксплуатантом самолетов Ан-148, от использования шести таких моделей в 2010 году составил 300 млн. руб. (около 10 млн. долл.).

«Все эти потери, которые несла ГТК «Россия», – это было ее финансовое бремя, 300 млн. руб. за 2010 год от эксплуатации шести самолетов Ан-148», – сказал он.

А.НЕРАДЬКО отметил, что самолеты стоят на доработке, однако лизинговые платежи надо платить.

Он также напомнил, что ранее существовал период эксплуатационных испытаний, во время которого на самолете устранялись недоработки. В настоящее время такого периода нет, и воздушные суда при получении сертификата типа сразу же передаются в авиакомпании. В связи с этим, по мнению А.НЕРАДЬКО, на период эксплуатационных испытаний авиакомпаниям нужна государственная поддержка в виде субсидирования части процентной ставки от лизинговых платежей.

Справка УНИАН. Ан-148 – семейство самолетов, предназначенных для пассажирских, грузопассажирских и грузовых перевозок на региональных и ближнемагистральных линиях. Разработчиком самолета являлся АНТК им. Антонова. В России серийное производство модификации Ан-148-100 осуществляется по лицензии на ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» с 2009 года.