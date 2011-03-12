В Японии после цунами исчезли два поезда

Еще один поезд пропал в Японии после цунами, обрушившегося на северо-восточное побережье страны в результате сильного землетрясения, сообщило РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.

Поезд пропал в префектуре Ивате. Агентство не уточняет, является ли состав пассажирским или грузовым.

Ранее поезд с пассажирами пропал в японской префектуре Мияги. Состав железнодорожной компании JR (Japan Railways) шел из административного цента Мияги города Сендай на станцию Нобиру.

Как сообщалось, в пятницу у побережья префектуры Мияги в 373 км северо-восточнее Токио произошло одно из сильнейших землетрясений за последние годы. Магнитуда составила 8,9. Очаг находился на глубине 24 км.

Вскоре в том же районе произошло еще несколько мощных подземных толчков магнитудой свыше 6,0. Эпицентр одного из них находился всего в 67 км от Токио. Магнитуда самого сильного повторного толчка составила 7,1. Землетрясение вызвало сильное цунами - в ряде районов высота волны превышала 10 метров.

По данным агентства Киодо, число жертв стихийного бедствия может превысить тысячу человек.