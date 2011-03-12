В КГГА допускают открытие кольцевого движения городской электрички с апреля 2012 г.

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Руслан КРАМАРЕНКО допускает, что запустить кольцевое движение городской электрички можно будет с апреля 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.КРАМАРЕНКО сказал в ходе телефонной горячей линии.

"Начиная с апреля месяца. Я думаю, в течение года мы получим городскую электричку. Полностью кольцо", - сказал Р.КРАМАРЕНКО.

При этом он напомнил, что станции электрички вводятся поэтапно.

По информации Р.КРАМАРЕНКА, для завершения строительства электрички необходимо около 18 млн. грн. и финансирование будет осуществляться из городского бюджета.

В тоже время эта сумма не включает стоимость благоустройства территории, прилегающей к входам/выходам станций. В данный момент необходимые суммы рассчитываются.

Как сообщал УНИАН, 28 октября 2010 г. премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на брифинге в Киеве сообщил, что кольцевое движение городской электрички в Киеве будет налажено к 1 сентябрю 2011 года.

В 2009 году в эксплуатацию была введена первая очередь городской электрички. В рамках запуска электрички были реконструированы остановочная платформа «Троещина» («Огородная») и железнодорожная станция «Киев-Петровка» и открыто движение электрички между указанными пунктами. Проект совместный - Киева и Юго-Западной железной дороги.

В июле 2010 года коммунальное предприятие "Киевпастранс" заявляло о намерении открыть платформы городского электропоезда "Сырец" и "Борщаговская" до конца 2010 года.

Кроме того, предусматривается строительство 10-12 платформ, которыми будет завершено Северное полукольцо городского электропоезда (от платформы "Борщаговка" до станции "Дарница").

Тогда же "Киевпастранс" заявил о намерении к 2012 году завершить строительство Южного полукольца электрички (ст. "Караваевы дачи" - ст. "Выдубичи").

После этого Северное и Южное полукольца будут объединены в единое кольцо городской электрички.