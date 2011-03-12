Строительство Дарницкого моста в Киеве идет по графику - Мининфраструктуры

Строительство Дарницкого моста в Киеве идет в соответствии с графиком.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, Юго-Западная железная дорога продолжает строительство Дарницкого железнодорожно-автомобильного мостового перехода в г. Киеве. Сейчас завершается строительство автомобильного заезда с правого берега на левый.

Уже завершено продольное надвигание прогонных сооружений, смонтированы все элементы конструкции проезда. Сейчас ведутся работы по укладке гус-асфальта, устанавливается барьерное и перильное ограждение, идет установка опор внешнего освещения проезда.

Как отмечает пресс-служба, все работы ведутся в соответствии с графиком.

Открытие автомобильного движения с правого берега со стороны Кончи-Заспы на левый планируется в начале апреля 2011 года.

В конце 2011 года будет введено в действие еще по одному съезду с левого берега на правый и с правого на левый. Полностью в эксплуатацию мост будет сдан к Евро-2012. Это будет первый за последние 30 лет новый мост в столице.

Напомним, 27 сентября 2010 года было открыто железнодорожное сообщение через р. Днепр по Дарницкому железнодорожно-автомобильному мостовому переходу. Это позволило рационально распределить обслуживание пассажирских и скоростных поездов между пассажирской станцией Киев-Пассажирский и новым вокзальным комплексом на ст. Дарница.

17 декабря Дарницким мостом в Киеве открыто автомобильное движение с левого берега Днепра на правый.