ЮЗЖД изменила расписание движения поездов на Вышгород

Юго-Западная железная дорога изменила расписание движения дизель-поездов 6431, 6433, 6437,6439 соединениям Киев-Петровка – Вышгород и 6432,6434, 6438,6440 соединениям Вышгород – Киев-Петровка; отменено курсирование дизель-поездов 5531, 6441 Киев-Петровка – Вышгород и 6432, 5534 Вышгород – Киев-Петровка.

Отныне из ст. Киев-Петровка к остановочной платформе Вышгород дизель-поезд будет отправляться в 6.30, 7.35, 17.30 и 18.30, а в обратном направлении из о.п. Вышгород к ст. Киев-Петровка в 7.02, 8.03, 18.00 и 19.00.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба железной дороги.

В сообщении отмечают, что соответствующие изменения состоялись по предложению пассажиров, которые пользуются отмеченным маршрутом и по согласованию Вишгородской райгосадминистрации.