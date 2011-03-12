В Китае построен первый подводный ж/д туннель для скоростного движения поездов

Строительство первого в Китае железнодорожного туннеля под водой завершилось в субботу на юге страны в провинции Гуандун, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Туннель "Шицзыян" протяженностью 10,8 км проложен на глубине 60 метров под дном реки Чжуцзян. Он станет важной частью 140-километровой скоростной магистрали, соединяющей Гонконг и столицу Гуандуна город Гуанчжоу.

Проект туннеля рассчитан на движение поездов со скоростью 350 километров в час. Строительство туннеля началось в ноябре 2007 года. Начало движения скоростных поездов по магистрали Гуанчжоу-Шэньчжэнь-Гонконг намечено на 2012 год, после этого время поездки между конечными пунктами сократится с нынешних двух часов до 40 минут.