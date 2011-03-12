МИД Украины изучает вопрос эвакуации украинских граждан из Японии

Министерство иностранных дел Украины прорабатывает возможность эвакуации, в случае необходимости, украинских граждан из пострадавшей от землетрясения и цунами Японии.

Об этом УНИАН сообщил директор департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН.

“Мы сейчас прорабатываем возможность эвакуации украинских граждан. В случае необходимости, мы будем искать возможность вывезти граждан Украины, если они пожелают покинуть территорию Японии”, - сказал он.

О.ВОЛОШИН отметил, что на данное время таких обращений в посольство от украинских граждан не поступало. “Жизни и здоровью украинцев ничто не угрожает. Речь о массовой эвакуации не идет, однако мы прорабатываем такую возможность”, - сказал он.

О.ВОЛОШИН также отметил, что МИД Украины имеет информацию, что среди пострадавших во время землетрясения граждан Украины нет.

По его словам, общение с посольством Украины в Японии происходит через Интернет, поскольку с телефонной связью есть проблемы.

О.ВОЛОШИН также заверил, что дипломатическое представительство Украины в Японии пытается поддерживать связь со всеми гражданами Украины, которые находятся на консульском учете.

Он также отметил, что МИД Украины внимательно отслеживает ситуацию с аварией на одной из японских АЭС. В связи с этим он сказал, что Украина готова оказать помощь в преодолении последствий этой аварии.

“Украина готова оказать экспертную помощь, у нас есть специалисты с уникальными знаниями и опытом по ликвидации Чернобыльской катастрофы”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, на консульском учете в посольстве Украины в Японии находится 514 граждан Украины.