Японские автогиганты временно прекращают работу своих заводов из-за землетрясения

Крупнейшие автогиганты Японии Toyota Motor Corp., Honda Motor Co. и Nissan Motor Co. объявили в субботу о временном прекращении работы своих заводов в Японии, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационное агентство Киодо.

В частности, Toyota Motor с понедельника останавливает работу всех 12 заводов в Японии из-за землетрясения. Концерн Nissan Motor останавливает производство на трех заводах, а Honda Motor - на двух.

Автопроизводители заявляют, что временная остановка заводов связана с возникшими после землетрясения трудностями по обеспечению автомобильными запчастями.

Напомним, одно из сильнейших землетрясений за последние годы произошло у побережья японской префектуры Мияги в 373 километрах северо-восточнее Токио. Магнитуда составила 8,9. Землетрясение вызвало сильное цунами, в ряде районов высота приливной волны превышала десять метров.

По последним данным, подтверждена гибель 599 человек. Почти 1,13 тысячи получили ранения. Без вести пропали 784 человека. Также сообщается о том, что в префектуре Мияги были найдены тела от 400 до 500 человек.

Вместе с тем, международные СМИ сообщают, что окончательное число жертв стихии может составить более 1,7 тысячи человек, поскольку сотни людей пропали без вести.