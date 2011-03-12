Смена собственника «Укртелекома» не должна повлиять на тарифы – Тигипко

Смена собственника ОАО «Укртелеком» не должна повлиять на тарифы для граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал вице-премьер-министр – министр социальной политики Сергей ТИГИПКО сегодня во время пресс-конференции.

«Что касается «Укртелекома», я думаю, что ожидать каких-то изменений по тарифам не стоит. Почему? Потому что это естественная монополия и рынок достаточно конкурентоспособен. Если государство только ослабит свой контроль за данным рынком, то я могу сказать, что тут сразу же это почувствуют люди, и, я считаю, это будет неправильно», - отметил он.

По словам С.ТИГИПКО, сегодня украинские тарифы «далеко не самые низкие в мире».

Кроме того, отметил вице-премьер-министр, телекоммуникационный рынок страны нуждается в жестком контроле со стороны государства. «Сейчас, я считаю, необходимо достаточно жестко контролировать полностью рынок», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 11 марта т.г. Фонд государственного имущества Украины подписал с ООО “ЕСУ”, дочерней компанией австрийского концерна ЕPIC, договор купли-продажи 92,79% государственного пакета акций ОАО “Укртелеком”.

Реализационная цена 92,79% госпакета акций компании составила 10 млрд. 575,1 млн. грн., что на 75 млн. грн. больше его стартовой цены.

Справка УНИАН. ОАО «Укртелеком» – монополист на рынке связи Украины. Число абонентов местной телефонной связи составляет 10,2 млн. Компания также оказывает услуги доступа к Интернету, мобильной связи (под ТМ Utel) и пр.

Чистый убыток компании "Укртелеком" в 2010 году составил 258,8 млн. грн. против 461,5 млн. грн. в 2009 году.