Кабмин направил 717 млн. грн. на строительство и ремонт дорог в регионах
17:56, 12 марта 2011Транспорт/Связь
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Кабинет Министров Украины направил 717 млн. грн. субвенции из госбюджета местным бюджетам на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Виктора ТИХОНОВА.
Согласно сообщению, соответствующее постановление правительство приняло 11 марта т.г.
Пообъектные перечни объектов строительства, реконструкции, ремонта и содержания улиц и дорог будут утверждаться местными госадминистрациями в пределах объектов, определенных для каждого региона.
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