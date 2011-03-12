Кабмин направил 717 млн. грн. на строительство и ремонт дорог в регионах

Кабинет Министров Украины направил 717 млн. грн. субвенции из госбюджета местным бюджетам на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Виктора ТИХОНОВА.

Согласно сообщению, соответствующее постановление правительство приняло 11 марта т.г.

Пообъектные перечни объектов строительства, реконструкции, ремонта и содержания улиц и дорог будут утверждаться местными госадминистрациями в пределах объектов, определенных для каждого региона.