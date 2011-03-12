В Нью-Йорке разбился экскурсионный автобус - 13 погибших
18:34, 12 марта 2011Транспорт/Связь
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Экскурсионный автобус попал в дорожно-транспортное происшествие в субботу в Нью-Йорке, погибли 13 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.
Автобус перевернулся на дороге в районе округа Бронкс примерно в 5.30 утра по местному времени (13.30 мск). Всего в автобусе на момент ДТП находилось от 31 до 33 человек. Шесть пассажиров находятся в критическом состоянии.
Полиция ведет расследование причин аварии. Оперативной информации, есть ли среди погибших или пострадавших иностранные туристы, нет.
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