В Нью-Йорке разбился экскурсионный автобус - 13 погибших

Экскурсионный автобус попал в дорожно-транспортное происшествие в субботу в Нью-Йорке, погибли 13 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

Автобус перевернулся на дороге в районе округа Бронкс примерно в 5.30 утра по местному времени (13.30 мск). Всего в автобусе на момент ДТП находилось от 31 до 33 человек. Шесть пассажиров находятся в критическом состоянии.

Полиция ведет расследование причин аварии. Оперативной информации, есть ли среди погибших или пострадавших иностранные туристы, нет.