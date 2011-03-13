Польша не будет спешить с обнародованием доклада по смоленской катастрофе - Туск

Польша не будет спешить с обнародованием доклада о причинах и обстоятельствах авиакатастрофы под Смоленском 10 апреля 2010 года, сообщило в воскресенье РИА Новости со ссылкой на польские СМИ

Над докладом работает комиссия польских экспертов под руководством главы МВД Ежи Миллера. Первым с докладом, как сообщалось ранее, ознакомится премьер-министр Дональд Туск, после чего будет принято решение о его публикации.

Как заявил Туск в воскресенье, он не намерен ни торопить, на затягивать процесс подготовки и обнародования доклада, однако сразу документ опубликован не будет.

"Если доклад комиссии Миллера еще до 10 апреля появится на столе премьера, то он будет опубликован минимум через неделю", - сказал он.

"Я не могу и не должен влиять или давить на комиссию, если речь идет о темпах ее работы. После получения доклада по договоренности с прокуратурой мы будем решать, что подлежит обнародованию, что нет. Речь идет о той информации, которая может представлять собой тайну следствия. Я и генпрокурор будем оценивать, какие данные обнародовать", - сказал премьер.

Президентский Ту-154 разбился под Смоленском утром 10 апреля 2010 года. При посадке самолет зацепился за верхушки деревьев в условиях плохой видимости из-за сильного тумана. Погибли 96 человек, в том числе сам президент и его супруга, часть руководства страны. Они направлялись в Катынь, чтобы принять участие в траурных мероприятиях на месте массового захоронения жертв политических репрессий. Межгосударственный авиационный комитет 12 января 2010 года обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами - недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.