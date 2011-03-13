В Японии перекрыты скоростные трассы в направлении пострадавших от цунами районов

Власти Японии перекрыли несколько скоростных дорог по направлению к пострадавшим от землетрясения и цунами районам, в частности, к префектуре Фукусима, чтобы по этим магистралям могли беспрепятственно передвигаться автомобили силовиков, спецтехника и транспорт спецслужб, передает корреспондент РИА Новости из Натори.

В префектуре Фукусима сейчас тяжелая ситуация с топливом - у одной из бензоколонок на окраине региона выстроилась огромная очередь из машин. Пробка из примерно сотни автомобилей мешает нормальному движению по дороге.

В сторону зон бедствия направляется специальная техника, а также машины со служащими сил самообороны Японии. В кузовах грузовиков также видны биотуалеты, предназначенные для пострадавших районов.

Город Натори в соседней с Фукусимой префектуре Мияги тоже пострадал от цунами и в воскресенье по-прежнему остается без света. Вечером Натори похож на заброшенный город. Электричество есть только в нескольких зданиях, в частности, там, где нашли пристанище люди, потерявшие кров.

У здания муниципалитета выставлены восемь телефонных аппаратов, чтобы люди могли хоть куда-нибудь дозвониться, в городе не работает сотовая связь, не действует водопровод и нарушена подача газа.

В муниципалитете вывешены списки людей без крова, там собрались несколько десятков родственников, которые внимательно изучают доску с именами, чтобы выяснить, в каком из укрытий находятся их близкие. Как сообщил РИА Новости местный таксист, в городе нет еды и воды, за продуктами жителями ездят в соседние населенные пункты.

"Когда началось землетрясение, я был в своей машине и я подумал, что я умру", - сказал РИА Новости 60-летний таксист Сайто. По его словам, цунами, хлынувшее на город, смыло восточную часть населенного пункта. "Дома на побережье разрушились не от землетрясения, их смела волна", - сообщил Сайто.

Землетрясение магнитудой 9,0 произошло в Японии 11 марта, оно вызвало цунами высотой более десяти метров. Эпицентр землетрясения находился в 373 километрах северо-восточнее Токио, его очаг залегал на глубине 24 километра. Вскоре в том же районе произошло еще несколько мощных подземных толчков магнитудой свыше 6,0. Число погибших от землетрясения и цунами только в префектуре Мияги может достичь 10 тысяч человек, сообщил глава местной полиции Набуто Такэути на пресс-конференции в Мияги. На АЭС "Фукусима-1"и "Фукусима-2"после произошедшего в пятницу землетрясения магнитудой 8,9 был введен режим ЧС из-за выхода из строя системы охлаждения.