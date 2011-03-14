Мэрия Херсона ограничила строительство телекоммуникационных объектов
12:35, 14 марта 2011Транспорт/Связь
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Исполком городского совета Херсона ввел временные ограничения на строительство в городе новых систем телекоммуникаций, а также на размещение отдельных технических элементов телекоммуникационных систем на зданиях и сооружениях города, находящихся в коммунальной собственности.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании исполкома 14 марта.
Согласно решению, ограничения вводятся в связи с разработкой мэрией новой городской программы и порядка регулирования размещения систем телекоммуникаций на объектах коммунальной собственности.
Ограничения будут действовать до момента официального опубликования новых правил в СМИ.
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