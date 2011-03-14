Правительство планирует выставить на продажу часть здания Дарницкого ж/д вокзала

Министерство инфраструктуры Украины намерено выставить на публичные торги часть Дарницкого железнодорожного вокзала Киева. Другая его часть будет оставлена в ведении «Укрзализныци» для обслуживания пассажиров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам вице-премьер - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ сегодня в Киеве.

«По Дарницкому вокзалу… очень большое здание. И я думаю, часть здания железная дорога оставит себе для нужд пассажиров, а часть здания будет выставлена на публичные торги. Вот такая сегодня концепция», - сказал вице-премьер.

В этой связи он напомнил, что Украина со следующего года переходит на режим скоростного движения поездов и к 2018 году планирует вообще отказаться от курсирования ночных пассажирских поездов внутреннего сообщения.

«Укрзализныця» будет отказываться от громоздких структур обслуживания пассажиров на вокзалах.

Б.КОЛЕСНИКОВ сообщил, что окончательно вопрос о судьбе вокзала будет решен на уровне правительства до 31 марта.