В Чернигове перевозчики заявили о необходимости повышения стоимости проезда в городском общественном транспорте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сказал председатель ассоциации перевозчиков "Черниговтрансавто" Василий ПЕТРИШИН.

По его словам, перевозчики областного центра оказались в критическом состоянии из-за роста цен на топливо и запчасти. В.ПЕТРИШИН подчеркнул, что все замечают, как на протяжении 2-3 месяцев подорожало горючее, но не все знают о росте стоимости запчастей и даже самих автобусов.

"Себестоимость проезда изменилась в сторону увеличения", - констатировал председатель ассоциации перевозчиков.

Вместе с тем генеральный директор ОАО "Черниговавтосервис" Владимир КОЗЫР проинформировал журналистов, что с января предприятие работает с убытками.

"За это время мы истощились, и если не будет повышения на протяжении 2 недель – месяца, то часть автобусов просто не будут выходить на маршруты", - сказал он.

В.КОЗЫР отметил, что перевозчики уже подали необходимые документы для повышения стоимости проезда в городском транспорте в исполком горсовета и сейчас ожидают ответа.

В частности, черниговские перевозчики предлагают повысить стоимость проезда в городских автобусах с 1,5 грн. до 2 грн., а в микроавтобусах – с 2 грн. до 2,5-3 грн. Вместе с этим стоимость проезда в троллейбусе, по их мнению, необходимо оставить без изменений, или повысить на 0,25-0,5 грн. (сейчас стоимость одной поездки составляет 1 грн.). Перевозчики убеждены, что больше пассажиров должны пользоваться автобусами и троллейбусами.

В.КОЗЫР обратился к жителям города отнестись с пониманием к требованиям перевозчиков ради обеспечения качественных услуг.