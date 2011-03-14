«МТС Украина» временно отменила тарификацию для своих абонентов в Японии

Оператор мобильной связи «МТС Украина» в связи с трагедией в Японии полностью компенсирует расходы на связь своим абонентам, находящимся в этой стране.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, возврат средств будет проводиться всем абонентам «МТС Украина», которые находятся или находились в Японии в период с 11 по 14 марта 2011 года включительно, и полностью покроет стоимость звонков и SMS в любом направлении. Потраченные средства будут компенсированы абонентам после поступления информации о расходах от роуминговых партнеров.

Справка УНИАН. Сеть ПрАО «МТС Украина» охватывает более 97% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 18,21 млн. абонентов. Компания владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной/междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах.

«МТС Украина» – 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Россия), крупнейшего оператора мобильной связи в России и странах СНГ.