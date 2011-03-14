Проект «Воздушный экспресс» не будет реализован к Евро-2012 - Колесников

Проект «Воздушный экспресс», которым планируется соединить железнодорожным сообщением ж/д вокзал Киева с аэропортом «Борисполь», не будет реализован к проведению финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам вице-премьер - министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ.

По его словам, в настоящее время на уровне правительства рассматривается несколько вариантов реализации данного проекта, однако он не будет реализован к Евро-2012 в связи с дефицитом времени.

«Есть несколько оригинальных, более удобных решений для киевлян и гостей столицы. Но его («Воздушного экспресса») к Евро не будет точно, это я могу сказать гарантировано», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ, отметив при этом, что на реализацию данного проекта потребуется минимум два года.

В то же время вице-премьер подчеркнул, что правительство не отказывается от планов реализации данного проекта, и он будет осуществлен в ближайшие два года.

«Воздушный экспресс» будет обязательно реализован в ближайшие два года», - сказал вице-премьер.