В Португалии бастуют работники столичного метрополитена

Работники столичного метрополитена Португалии сегодня возобновляют серию забастовок, начатую в феврале.

Они остановят движение в утренние часы в знак протеста против сокращения зарплаты, повышения налогов, отмены пособий и других непопулярных мер проводимой правительством политики жесткой экономии.

Как сообщает ПРАЙМ-ТАСС, на этом протестующие останавливаться не собираются. Следующая утренняя стачка уже назначена и должна пройти 24 марта. Как заявила в понедельник Федерация профсоюзов работников транспортного сектора, если две забастовки не приведут к желаемым результатам, то есть к началу переговоров с администрацией государственной компании "Каминьюш де Португал", акции будут продолжены 29 марта, а также 5 и 7 апреля. Соответствующее уведомление уже подано.

Напомним, в понедельник бессрочную "остановку" работы объявили владельцы грузового транспорта. Они недовольны ростом налогового бремени и рекордными ценами на горючее.