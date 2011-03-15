ОСК приценивается к 15 верфям в России и СНГ

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) до конца года готова купить 3-4 новых актива, а всего рассматривает 15 верфей в России и СНГ. Об этом сообщил газете «Ведомости» президент ОСК Роман Троценко.

Покупки будут проводиться на заемные средства, отметил он. А главный ориентир по цене, которую готова заплатить ОСК, – 5-7 EBITDA либо дисконт в 70% к восстановительной стоимости активов. Предприятия должны соответствовать концепции развития ОСК: производить суда для разработки шельфа или класса «река — море». ОСК, по словам Р. Троценко, делает ставку на бум заказов подобных судов, ведь большая часть существующего флота сильно изношена. Оценка российского спроса на ближайшие 8-10 лет — 40 танкеров в год, отмечает он, а это свыше $720 млн ежегодной выручки для судостроителей.

Сейчас ОСК ведет переговоры о покупке двух предприятий холдинга UCL Владимира Лисина – Окской судоверфи и Невского судоремонтного завода. Также корпорации интересны активы экс-сенатора Сергея Пугачева (входят в ОПК) – Балтийский завод, «Северная верфь» и ЦКБ «Айсберг». Но в первую очередь, по словам источника, близкого к ОСК, корпорации нужен контроль над предприятием «Красное Сормово». Сейчас верфь контролируется группой «Морские и нефтегазовые проекты» (МНП, 52,33% голосов, 39,25% капитала); у ОСК – 44,58% голосов на конец года (33,53% капитала).

Переговоры с UCL начались в конце прошлого года, рассказывает Р. Троценко; инициатором был холдинг В. Лисина. Пока стороны «торгуются» и не сошлись в цене. А вот активы Пугачева (находятся в залоге ЦБ по кредиту, выданному Межпромбанку) ОСК рассчитывает получить уже во II квартале, добавляет Троценко. Он полагает, что к тому времени ЦБ и Межпромбанк заключат мировую, в рамках которой верфи С. Пугачева будут переданы в капитал ОСК.

Представитель ОПК «позитивно» оценивает интерес госкорпорации к балтийским верфям, но считает, что ЦБ продаст их на торгах.