Telenor International Centre AS в Украине прекращает деятельность
13:37, 15 марта 2011Транспорт/Связь
1
Представительство норвежской Telenor International Centre AS в Украине объявило о прекращении деятельности.
Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном в газете «Урядовый курьер» (№46 от 15 марта т.г.).
В сообщении указывается, что требования кредиторов принимаются в письменной форме на протяжении месяца с даты публикации данного сообщения.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter