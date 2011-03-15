Telenor International Centre AS в Украине прекращает деятельность

Представительство норвежской Telenor International Centre AS в Украине объявило о прекращении деятельности.

Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном в газете «Урядовый курьер» (№46 от 15 марта т.г.).

В сообщении указывается, что требования кредиторов принимаются в письменной форме на протяжении месяца с даты публикации данного сообщения.