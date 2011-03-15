Telenor International Centre AS в Украине прекращает деятельность

13:37, 15 марта 2011
Транспорт/Связь
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Представительство норвежской Telenor International Centre AS в Украине объявило о прекращении деятельности.

Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном в газете «Урядовый курьер» (№46 от 15 марта т.г.).

В сообщении указывается, что требования кредиторов принимаются в письменной форме на протяжении месяца с даты публикации данного сообщения.

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