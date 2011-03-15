«Киевстар» внедрил технологию виртуализации серверных платформ

«Киевстар» ввел инновационное решение для серверной инфраструктуры на базе технологии виртуализации от Microsoft System Centre.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Киевстар».

Внедрение технологий виртуализации позволит компании повысить надежность и автономность ИT-систем, а также снизить потребление электроэнергии и операционные расходы. На сегодня в «Киевстар» виртуализировано 25% серверной инфраструктуры.

В 2010 году «Киевстар» начал реорганизацию ИТ-инфраструктуры путем внедрения виртуализации серверных платформ на базе продукта Microsoft System Center и технологии Hyper-V. Технология виртуализации позволяет создавать виртуальные рабочие серверы с различным программным обеспечением и переносить их на единый хост-сервер. При этом на хост-сервере могут размещаться несколько виртуальных серверов, рабочих станций, ИТ-приспособлений и т.п. Виртуальные серверы функционируют изолированно и независимо друг от друга, могут быть в считанные минуты перемещены из одной аппаратной части в другую, объединяться в виртуальные сети или функционировать как единый узел обработки информации.

Такое решение позволяет повысить надежность и автономность ИТ-систем, обеспечить непрерывность бизнес-процессов, снизить энергопотребление, повысить эффективность использования вычислительных ресурсов. Благодаря внедрению технологии виртуализации в «Киевстар» уже высвобождены около 60 физических серверов, или 25% серверной инфраструктуры, снижено на 40% энергопотребление, освобождены производственные площади от избыточного аппаратного обеспечения, сокращены расходы на приобретение аппаратной части для новых сервисов.

Сейчас под управление виртуальной платформы переведены критические для бизнеса серверы, обеспечивающие обслуживание абонентов. В 2011 году компания продолжит консолидацию своей ИТ-инфраструктуры путем внедрения технологии виртуализации.

Справка УНИАН. Объединенный «Киевстар» (бизнес-единица «Украина» VimpelCom Ltd.) – мультисервисный оператор, внедряющий универсальные решения для организации полносвязных коммуникационных сетей любого масштаба, с учетом текущих и будущих потребностей клиентов. В состав бизнес-единицы «Украина» VimpelCom Ltd. входят два украинских телекоммуникационных оператора – «Киевстар» и «Beeline-Украина» (ЗАО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком»). Объединенная база мобильных клиентов составляет около 25 млн. человек.

Услуги фиксированной связи объединенной компании предоставляются на базе номерного диапазона общей емкостью более 310 тысяч номеров и технических средств ООО «Голден Телеком». Расширение сети фиксированной связи осуществляется с использованием оборудования нового поколения – программных коммутаторов 4-го класса по технологии VoIP.