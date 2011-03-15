Киевская ОГА выделила 100 га земли на строительство трассы для «Формулы-1»

Киевская облгосадминистрация выделила почти 100 гектаров земли в Макаровском районе под строительство трассы для проведения автогонок «Формула-1».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам в г. Вышгород Киевской области сообщил председатель ОГА Анатолий ПРИСЯЖНЮК.

«Сегодня мы работаем над строительством трассы «Формула-1». Уже есть проект трассы, он проходит согласование. Место выделено - это около 100 гектаров в Макаровском районе. Работаем с инвесторами, поскольку на это бюджетные средства выделены не будут, наоборот - бюджет должен от этого получить», - сказал А.ПРИСЯЖНЮК.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря 201 года А.ПРИСЯЖНЮК заявил, что в течение двух лет в Киевской области появится автотрасса для проведения соревнований «Формула-1». Общая смета работ - около 1 млрд. долларов.

Тогда А.ПРИСЯЖНЮК отказался уточнять, кто именно выступит инвестором строительства, отметив, что лично видел этот проект, который уже прошел экспертное согласование в Дании со специалистами, которые в свое время строили аналогичные трассы в Объединенных Арабских Эмиратах и Сингапуре.