«Укрзализныця» ожидает увеличения перевозок поездом «Викинг» на 30%

В 2011 году ожидается увеличение перевозок комбинированным поездом «Викинг» на уровне 30%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель начальника коммерческого управления «Укрзализныци» Сергей ВЯЛКОВ во время ІІ заседания координационного совета по развитию перевозок грузов в направлении Балтийское море - Черное море.

«Мы ожидаем, что в этом году поток восстановится на уровне 2009 года», - сказал он.

По словам В.ВЯЛКОВА, увеличению грузопотока будет способствовать договоренность между участниками проекта сохранить в 1-м квартале 2011 г. старую транзитную ставку, а также ряд мер, разработанных «Укрзализныцей» по поручению премьер-министра Николая АЗАРОВА. В частности, это сокращение таможенных процедур (до 2-х часов), расширение возможностей таможенных терминалов (в портах Одесса, Ильичевск, ст. Одесса-Лиски и др.) и расширение номенклатуры товаров (с 1-й по 24-ю группу).

С.ВЯЛКОВ также сообщил, что к проекту «Викинг» планируют присоединиться ряд других стран - Турция, Сирия, Азербайджан. Сегодня планируется подписание протокола о присоединении (к Соглашению о развитии перевозок грузов в направлении Балтийского моря – Черного моря. – УНИАН) Грузии и Молдовы.

«Укрзализныця» располагает достаточным количеством подвижного состава – 3 тыс. единиц – и готова перевезти все заявленные товары», - подчеркнул С.ВЯЛКОВ.

Справка УНИАН. Поезд комбинированного транспорта «Викинг» начал работу в 2003 году. Общая длина его маршрута составляет 1733 км. Поезд проходит через Украину, Беларусь и Литву и соединяет цепь морских контейнерных и контрейлерных линий Балтийского региона с аналогичной системой Черного, Средиземного и Каспийского морей.

Поезд "Викинг" курсирует по маршруту Ильичевск (Украина) - Минск (Беларусь) - Клайпеда (Литва).

Начиная с 2009 г. на маршруте отмечался спад грузоперевозок: если в 2009 г. было перевезено около 6 тыс. TEU, то в 2010 г. – немногим более 4 тыс. TEU.