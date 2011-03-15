ВАСО продолжит программу выпуска самолетов Ан-148 - гендиректор

ОАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" (ВАСО), чей самолет Ан-148 разбился 5 марта, продолжит работы по программе выпуска этой модели, сообщил гендиректор предприятия Виталий Зубарев во вторник во время встречи с губернатором Воронежской области.

"Авиазавод работает в штатном режиме, продолжает выполнять все контрактные обязательства. По программе Ил-96 ведется сборка двух самолетов. В этом месяце со стапелей завода будет снят фюзеляж Ил-96-300 и в апреле начнется процедура стыковки. По программе Ан-148 также идет работа", - цитирует Зубарева РИА Новости. По контракту ОАО "ВАСО" должно изготовить 10 самолетов для авиационной компании "Полет" и девять самолетов - для государственной транспортной компании "Россия".

Самолет Ан-148 производства ВАСО потерпел катастрофу возле села Гарбузово Алексеевского района Белгородской области. Погибли все шесть членов экипажа - четверо воронежских летчиков и два пилота из Республики Мьянма, для которой предназначалось воздушное судно.

ВАСО основано в 1932 году, входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Специализируется на выпуске дальнемагистральных лайнеров Ил-96 и региональных Ан-148, а также готовит серийное производство военно-транспортных самолетов Ил-112.