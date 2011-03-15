С начала года за хищения на «Укрзализныце» задержан 291 человек

С начала 2011 года за хищения грузов и элементов верхних строений «Укрзализныци» задержан 291 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил заместитель начальника Управления военизированной охраны «Укрзализныци» Олег КОЛИКОВ в ходе круглого стола на тему «Вмешательство в работу железнодорожного транспорта. Повышение уровня безопасности накануне внедрения скоростного движения в рамках подготовки к «Евро-2012».

По его словам, наибольшую обеспокоенность вызывают участившиеся факты хищений элементов верхних строений железнодорожных путей и разоборудования подвижного состава, что может привести к авариям и человеческим жертвам. «Воруют рельсовые костыли, рельсовые скрепления, детали стрелок. Все это потом сдается в неофициальные пункты приема металлолома Транспортная милиция проводит постоянные рейды по выявлению и ликвидации таких пунктов. Кроме того, участились факты воровства металлолома из открытых вагонов, светлых нефтепродуктов из цистерн и других грузов», - сообщил О.КОЛИКОВ.

В свою очередь, заместитель начальника Управления МВД на Юго-Западной железной дороге Владимир СЛОБОДЯНЮК отметил, что главная цель органов охраны «Укрзализныци» - это обеспечение безопасности пассажиров. «К сожалению, с начала 2011 года на железной дороге зафиксировано 37 несчастных случаев, из которых 22 - со смертельным исходом. Люди игнорируют элементарные правила техники безопасности на железной дороге. Водители и пешеходы не соблюдают правила пересечения железнодорожных путей, только за два месяца этого года за подобные нарушения нами оштрафовано около 4 тысяч человек», - сообщил В.СЛОБОДЯНЮК.

Он также отметил участившиеся случаи вандализма в отношении пассажирских поездов «Укрзализныци». «В вагонах электричек бьют окна, ломают внутреннее оборудование, разрисовывают вагоны. В этой связи мы считаем необходимым оборудовать камерами видеонаблюдения пассажирские вагоны», - добавил замначальника Управления МВД на Юго-Западной железной дороге.

В ходе круглого стола независимый эксперт Дмитрий ПОДТУРКИН высказал мнение относительно проведения превентивных мер по обеспечению безопасности следования скоростных поездов. «Российский опыт показывает, что с началом эксплуатации в РФ скоростных поездов «Сапсан» в отношении них участились случаи вандализма. Кроме того, следует помнить о том, что высокая скорость таких поездов повышает вероятность несчастных случаев на пути их следования. Поэтому в отдельных местах нужно установить ограждения вдоль путей и на станциях, в частности, в тех местах, где к путям примыкают стихийные рынки», - отметил он.

Участники круглого стола выразили надежду, что повышению безопасности на железнодорожном транспорте будет способствовать Закон Украины 2742-VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за вмешательство в деятельность транспорта», который вступил в силу в начале 2011 года.