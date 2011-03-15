Объездная дорога возле НСК «Олимпийский» готова на 96%
Объездная дорога с эстакадой возле НСК «Олимпийский» готова на 96%.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе спорткомплекса.
Согласно сообщению, путепровод, расположенный в юго-восточной части стадиона, соединит улицы Эспланадную и Димитрова и обеспечит доступ к чаше стадиона со всех сторон.
Дорога также будет служить дополнительным путем эвакуации и пожарным объездным путем, который необходим в соответствии с требованиями безопасности.
Объездная дорога будет вымощена бетонной брусчаткой общей площадью 3,1 тыс. кв. м. Площадь помещения, которое находится под объездной дорогой, составит 2,7 тыс. кв. м.
В пресс-службе отметили, что сейчас на объекте ведутся отделочные работы.
Как сообщал УНИАН, на конец 2010 года общая готовность Национального спортивного комплекса «Олимпийский» в Киеве составляла 70% общего объема работ.
Ожидается, что строительство НСК «Олимпийский» в Киеве будет завершено в августе 2011 года.