Объездная дорога возле НСК «Олимпийский» готова на 96%

Объездная дорога с эстакадой возле НСК «Олимпийский» готова на 96%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе спорткомплекса.

Согласно сообщению, путепровод, расположенный в юго-восточной части стадиона, соединит улицы Эспланадную и Димитрова и обеспечит доступ к чаше стадиона со всех сторон.

Дорога также будет служить дополнительным путем эвакуации и пожарным объездным путем, который необходим в соответствии с требованиями безопасности.

Объездная дорога будет вымощена бетонной брусчаткой общей площадью 3,1 тыс. кв. м. Площадь помещения, которое находится под объездной дорогой, составит 2,7 тыс. кв. м.

В пресс-службе отметили, что сейчас на объекте ведутся отделочные работы.

Как сообщал УНИАН, на конец 2010 года общая готовность Национального спортивного комплекса «Олимпийский» в Киеве составляла 70% общего объема работ.

Ожидается, что строительство НСК «Олимпийский» в Киеве будет завершено в августе 2011 года.