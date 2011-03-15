В Херсоне ограничили проезд большегрузного автотранспорта

Мэрия Херсона ограничила проезд через территорию города большегрузного и крупногабаритного автотранспорта.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе мэрии, соответствующее решение на своем заседании принял 14 марта исполком горсовета Херсона.

Такое решение принято с целью предотвращения угрозы безопасности дорожного движения, повреждения и разрушения автомобильных дорог, которые являются собственностью территориальной громады Херсона.

В частности, исполком запретил движение транспортных средств, нагрузки на ось, общая масса или габариты которых превышают нормы, определенные для них государственными стандартами, в случае отсутствия соответствующего специального согласования. Это относится к транспортным средствам, фактическая масса которых превышает 38 тонн (на установленных Укравтодором и Госавтоинспекцией маршрутах – до 40 т; для контейнеровозов – свыше 44 т, на установленных для них маршрутах – до 46 т), нагрузка на единичную ось – 11 т (для автобусов, троллейбусов – 11,5 т), сдвоенные оси – 16 т, строенные – 22 т (для контейнеровозов нагрузки на единичную ось – 11 т, сдвоенные оси – 18 т, строенные – 24 т, кроме случаев, предусмотренных Правилами проезда крупногабаритных и большегрузных транспортных средств автомобильными дорогами, улицами и железнодорожными переездами, утвержденными постановлением Кабинета министров Украины от 18.01.2001 № 30.

Также указанным решением горисполкома отделу ГАИ по обслуживанию административной территории Херсона и Управлению Государственной службы охраны при УМВД в Херсонской области поручено применять меры реагирования к водителям транспортных средств, которые будут нарушать указанные ограничения.

Кроме того, Управлению транспорта и связи городского совета и отделу ГАИ по обслуживанию административной территории Херсона поручено организовать работу передвижных пунктов габаритно-весового контроля – специального транспортного средства, оборудованного измерительной и весовой техникой.

Срок действия данного ограничения в решении горисполкома не указывается.

Как сообщалось, в прошлые годы мэрия Херсона в летний период времени запрещала передвижение грузовых транспортных средств в светлое время суток для сохранения дорожного полотна в условиях высоких температур.