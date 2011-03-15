Чистая прибыль "Укрпочты" в 2010 году выросла на 0,9%

Чистая прибыль Украинского государственного предприятия почтовой связи (УГППС) «Укрпочта» в 2010 году выросла по сравнению с 2009 годом на 0,9% и составила 32,2 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

Доходы предприятия за отчетный период выросли на 8,9% и составили 5,125 млрд. грн. Рентабельность предприятия в 2010 году снизилась по сравнению с 2009 годом на 0,1 п. п. и составила 0,6%.

В 2010 году "Укрпочта" уплатила налоги и сборы в общей сумме почти 1,205 млрд. грн., что на 9,7% выше, чем в предыдущем году.

Справка УНИАН. УГППС «Укрпочта» является национальным оператором почтовой связи, функционирует как самостоятельная хозяйственная единица с 1994 года.

"Укрпочта" сегодня оказывает свыше 50 видов разнообразных услуг, в предприятие входят почти 15 тыс. отделений почтовой связи (из них свыше 11 000 – в сельской местности), которые предоставляют услуги населению на всей территории Украины. Предприятие осуществляет непосредственную доставку почты почти в 15 млн. абонентских почтовых ящиков. "Укрпочта" осуществляет прямой почтовый обмен с 72 странами мира. Для перевозки почты и печатных изданий используются 37 магистральных автомобильных маршрутов длиной свыше 29,4 тыс. км и 3 авиационных маршрута. Ежегодно распространяется свыше миллиарда экземпляров периодических печатных изданий, пересылаются сотни миллионов единиц письменной корреспонденции, осуществляются десятки миллионов почтовых переводов, годовой выпуск около 80 сюжетов художественных и стандартных почтовых марок, свыше 200 сюжетов художественных маркирующих и немаркирующих конвертов, свыше 120 сюжетов художественных маркирующих и немаркирующих карточек.

На предприятии работают более 100 тыс. сотрудников.