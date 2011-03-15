Грузия и Молдова присоединились к проекту «Викинг»

К проекту по организации перевозки грузов в направлении Балтийское море – Черное море (проект «Викинг»), участниками которого уже являются Украина, Литва и Беларусь, присоединились Грузия и Молдова.

Как передает корреспондент УНИАН, протокол о присоединении Грузии и Молдовы к Соглашению о развитии перевозок грузов в направлении Балтийское море – Черное море был подписан сегодня в Киеве в рамках ІІ заседания Координационного совета данного проекта.

В мероприятии приняли участие заместитель министра инфраструктуры Украины Владимир КОРНИЕНКО, представители транспортных ведомств Литвы, Беларуси, Грузии, Молдовы, Азербайджана и Сирии.

«Принятие Грузии и Молдовы в состав Координационного совета даст новый импульс развитию перевозок между регионами Черного и Балтийского моря. Вопрос грузоперевозок в этом направлении является перспективным и актуальным как для существующих участников проекта, так и для потенциальных стран-партнеров», – отметил В.КОРНИЕНКО.

В свою очередь, представитель делегации Сирии заявил, что его страна заинтересована в том, чтобы стать частью этого транспортного коридора и продлить его до арабских стран.

В этой связи В.КОРНИЕНКО подчеркнул огромное значение Сирии как потенциального участника проекта. «Сирия – это ворота в арабский мир», – добавил он.

Представитель делегации Азербайджана также высказал мнение о том, что Азербайджан в ближайшее время станет участником транспортного коридора между Черным и Балтийским морями.

Вместе с тем, отвечая на вопрос журналистов о прогнозируемых объемах грузоперевозок и характере грузов, которые будут транспортироваться в рамках проекта, В.КОРНИЕНКО счел преждевременным делать подобные оценки. «Наша основная задача – создать такую транспортную систему, которая будет востребована, а говорить об объемах грузоперевозок будем в конце года», – сказал замминистра.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля текущего года премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время встречи с действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министром иностранных дел Литовской Республики Аудронюсом АЖУБАЛИСОМ заявил, что Украина значительно упростит таможенные процедуры для поезда «Викинг». По его словам, что для упрощения таможенных процедур можно принять решение о введении совместных украинско-литовских таможенных постов.

Справка УНИАН. Поезд комбинированного транспорта «Викинг» начал работу в 2003 году. Общая длина его маршрута составляет 1733 км. Поезд проходит через Украину, Беларусь и Литву и соединяет цепь морских контейнерных и контрейлерных линий Балтийского региона с аналогичной системой Черного, Средиземного и Каспийского морей.

Поезд "Викинг" курсирует по маршруту Ильичевск (Украина) – Минск (Беларусь) – Клайпеда (Литва).