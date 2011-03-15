В Украине требования к уровню излучения РЭС жестче, чем в Европе и Америке

В Украине требования к уровню излучения радиоэлектронных средств (РЭС) и излучающих устройств (ИП) являются более жесткими, чем в странах Европы и Америки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Украинского государственного центра радиочастот (УГЦР) со ссылкой на данные начальника УГЦР Павла СЛОБОДЯНЮКА.

Как отмечается в сообщении, в УГЦР от граждан поступают обращения, в которых люди выражают обеспокоенность по поводу того, «не влияет ли на человеческий организм излучения базовых станций мобильной связи, расположенных вблизи жилых домов». Электромагнитные импульсы, которые излучаются этими объектами, как считают люди, превышают установленные нормы и являются источником негативного влияния на состояние их здоровья.

Как отметили в УГЦР, в соответствии с Санитарными нормами уровни электромагнитного поля, которые создаются базовыми станциями мобильной сотовой связи на территории, предназначенной для застройки, в помещениях жилых и общественных зданий, лечебно-профилактических, оздоровительных, детских дошкольных и школьных заведений, в домах инвалидов и людей преклонного возраста, зонах отдыха, на детских и спортивных площадках и т. п., не должны превышать предельно допустимый уровень в 2,5 мкВт/кв. см.

При этом, по данным УГЦР, указанный уровень в Украине в несколько раз жестче, чем нормы, которые установлены в других странах. Например, в России и Беларуси - 10 мкВт/кв. см, в Европе и США – еще выше.

УГЦР также сообщил, что контроль за уровнем излучения базовых станций мобильной сотовой связи и другими радиотехническими объектами с момента их установки и в последующей эксплуатации осуществляет Государственная санитарно-эпидемиологическая служба. Прежде чем установить оборудование, отечественным операторам мобильной связи приходится проходить сложный процесс согласования многих позиций и получить более 10 разрешительных документов от разных инстанций.

Например, на МЧС Украины возложен контроль за соблюдением пожарной безопасности, на Госгорпромнадзор – контроль за обеспечением безопасных условий труда обслуживающего персонала. Госархстройинспекция осуществляет контроль и надзор по вопросам строительства сооружений, предоставляет разрешение на выполнение работ, проведение реконструкции, реставрации, капитального ремонта, благоустройства объектов градостроения, расширения и технической переоснастки предприятий.

Что же касается роли УГЦР в вопросах установки и функционирования объектов РЭС и ИП, то, как отметил в центре, в соответствии с Законом Украины „О радиочастотном ресурсе Украины”, в компетенцию предприятия входит осуществление оценки электромагнитной совместимости (ЭМС) радиоэлектронных средств, технический радиоконтроль за использованием радиочастот, обеспечение использования без помех РЭС, а также выявление фактов незаконного использования радиочастот.

В частности, в 2010 году УГЦР осуществлена оценка ЭМС и предоставлено 15732 заключений относительно ЭМС, выполнен технический радиоконтроль 353 базовых станций сотовой связи, выявлено 6120 незаконно действующих устройств, из которых прекращена работа 4512 таких устройств.