"АэроСвит" пополнил флот двумя дальнемагистральными Boeing 767

Компания "АэроСвит – Украинские авиалинии" дополнительно получила в операционный лизинг два дальнемагистральных воздушных судна Boeing 767-300ER.

Об этом сообщается в пресс-релизе «АэроСвита», переданном УНИАН.

Согласно пресс-релизу, очередной самолет прибыл в "Борисполь", аэропорт базирования компании "АэроСвит", в субботу, 12 марта. Предыдущий Boeing 767-300ER был поставлен авиаперевозчику месяцем ранее, в середине февраля текущего года. Пассажирская кабина обоих самолетов выполнена в двухклассной компоновке.

С учетом новых поставок авиатехники дальнемагистральный парк "АэроСвита" расширился до 6 самолетов Boeing 767-300ER. Это позволит украинской авиакомпании в период летней навигации увеличить провозные емкости на всех существующих дальнемагистральных маршрутах. Осенью 2011 года "АэроСвит" также планирует открыть новые беспосадочные трансконтинентальные авиарейсы из Киева в пункты Юго-Восточной Азии – Коломбо, Гонконг и Хошимин.

Справка УНИАН. Компания "АэроСвит – Украинские авиалинии", созданная в 1994 году, является крупнейшим украинским авиаперевозчиком. «АэроСвит» обслуживает более 70 международных регулярных воздушных линий, включая 5 трансконтинентальных.