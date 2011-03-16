Движение через ж/д переезды на дороге Красноперекопск – Симферополь закрыто до 21 марта

00:38, 16 марта 2011
Транспорт/Связь
1

Движение автотранспорта через железнодорожные переезды на дороге Красноперекопск – Симферополь в Крыму в связи с ремонтом закрыто по 20 марта включительно.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского управления ГАИ.

Согласно сообщению, симферопольская дистанция пути проводит капитальный ремонт железнодорожных переездов, расположенных на 97 и 98 км дороги Красноперекопск – Симферополь. С 15 по 20 марта объезд участка трассы предусмотрен через ж/д переезд в селе Широкое и поселке Гвардейское.

ГАИ также рекомендует автомобилистам при движении со стороны Армянска к Красноперекопску объезжать ремонтируемый участок дороги через Джанкой.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter