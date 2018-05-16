К Евро-2012 в Киеве запустят наземное метро

На днях вице-премьер и министр инфраструктуры Борис Колесников проинспектировал строящееся железнодорожное кольцо вокруг Киева. Вице-премьера сопровождали: начальник «Укрзализныци» М.Костюк, начальник Юго-Западной дороги (ЮЗЖД) А.Кривопишин, киевский градоначальник А.Попов, руководители пресс-служб 4-х ведомств, люди в штатском и многочисленные журналисты.

…За окном мелькали платформы т.н. Южного полукольца, вот подъехали к «стройке века» - многострадальному Дарницкому мосту. Там вовсю копошились строители, спешно достраивая по поручению вице-премьера заезд с правого берега на левый. Оправившегося после недавней болезни Колесникова вместе с остальными начальниками вначале поместили в отдельный вагон, так что комментировать увиденное было некому. Обстановка оживилась после остановки на одной из станций, когда начальство решило проверить лифт, поднимающий пассажиров в случае надобности на платформу. «Вот видите - все работает», - улыбнулся вице-премьер камерам...

Во время второй остановки на импровизированном брифинге министр инфраструктуры объяснил, что полностью железнодорожное кольцо вокруг Киева планируется замкнуть к маю 2012 года. Для этого надо построить еще 7 станций: «Киевскую Русановку», «Отрадный», «Киев-Днепровский», «Оболонь», «Зенит», «Вышгородскую» и «Лыбидскую» - это т.н. Южное полукольцо. А к сентябрю текущего будут запущены 12 станций Северного полукольца: «Дарница», «Левобережная», «Троещина», «Киев-Петровка», «Сырец», «Рубежовская», «Борщаговка», «Киев-Волынский», «Кардачи», «Киев-Пассажирский», «Выдубичи» и «Левый берег». Они будут увязаны с транспортной инфраструктурой города: станциями метрополитена и маршрутами автобусов.

«Это стратегический для города проект, внедрение которого позволит разгрузить на 40% основные линии метрополитена. Технический потенциал электрички позволит перевозить до 200 тыс. человек в сутки», - подчеркнул вице-премьер. Реальный же пассажиропоток по расчетам КГГА будет составлять от 65 до 100 тыс. человек.

Станции, которые собираются открыть, находятся в центре жилых массивов, и озвученные цифры впечатляют. Ведь сейчас в порядке эксперимента работают только две из них - «Петровка» и «Огородная» (Троещина). Из-за неудобного расположения последней вагоны ездят полупустыми.

Кто будет обслуживать линию – пока непонятно. По мнению гендиректора «Укрзализныци» Михаила Костюка, которого журналисты уже допрашивали на обратной дороге в Киев, для этих целей город должен создать отдельное коммунальное предприятие. «Это сугубо городской транспорт, тут нужно четко чувствовать нужды города, мониторить пассажиропоток - чтобы интегрировать электричку в городскую транспортную систему», - считает он. - А мы только предоставляем инфраструктуру, подвижной состав и обеспечиваем безопасность перевозок».

С этим, похоже, согласен и вице-премьер. На вопрос, возможна ли достройка проекта за средства инвестора, он улыбнулся: «С нашими-то 26-ю категориями льготников?.. Если найдете такого инвестора - гарантирую 20% с договора.» (Согласно действующему законодательству Украины ж/д транспорт безотказно предоставляет льготы 26-ти категориям граждан – Ред.) По этой же причине глубоко убыточен и городской транспорт (а этот проект относится именно к нему).

Однако болезненный вопрос поиска средств на обустройство наземной инфраструктуры городской электрички все же решен. Вице-премьер сообщил, что Минфин дает на это порядка 180 млн. грн. (на первый этап – 47 млн. грн., на второй – около 140 млн. грн.)

Как позже пояснил журналистам начальник Юго-Западной железной дороги Алексей Кривопишин, Южное полукольцо почти втрое дороже Северного потому, что первое состоит практически из готовых станций, которые надо было только «вписать» в городскую инфраструтуру. Для достройки же второго требуются более капитальные работы, в частности, с ноля построить 7 платформ (см. перечень выше).

Что касается подвижного состава, закупки которого в последнее время из-за отсутствия финансирования тоже тормозились, то, по словам гендиректора «Укрзализныци» М.Костюка, к сентябрю 2011 года на линии городской электрички будут функционировать 8 поездов: 4 по тендеру закупит город (власть уже заявила, что они будут отечественного производства), еще 4 собственными силами модернизирует УЗ. Стоимость одного поезда составляет от 65 до 80 млн. грн, модернизации - до 10 млн. грн. Кстати, по словам гендиректора УЗ, внутренняя отделка электрички сейчас отрабатывается: для удобства пассажиров, которым придется трястись по колеям, по которым ходят также грузовые поезда, в салонах добавят количество сидений и еще один поручень. По словам главы КГГА Александра Попова, в идеале в часы пик на маршруте должны «бегать» 14 электричек с интервалом в 15 минут. Электропоезд пассажировместимостью 1000-1200 чел. будет состоять из шести-восьми вагонов. Стоимость проезда не превысит 2-3 грн. Сейчас транспортники и город работают над увязкой этой цены со стоимостью единого билета.

Во время поездки прояснилась и судьба Дарницкого вокзала. В некотором роде это даже стало сенсацией. По словам Колесникова, часть здания, не задействованная под ж/д перевозки, будет выставлена на публичные торги. "Востребованности (в большом вокзале - Ред.) нет и не будет. Со следующего года Украина переходит на скоростное движение поездов, задача - чтобы через 7 лет не было ночных поездов внутри Украины, поэтому громоздкие здания вокзалов не нужны. На Западе от них избавились еще до второй мировой», - отметил он. Судьба вокзала, по словам вице-премьера, решится уже до 31 марта.

Заглянув в пресс-релиз, журналисты поинтересовались у Колесникова, почему городская электричка в нем прозвана "наземным метро". Не слишком ли громко?

- Что такое метро? Это когда покупаешь один раз проездной билет и можешь кататься хоть целый день. Этот принцип будет соблюден и здесь, - несколько загадочно пояснил вице-премьер.

Так что через год - навались...

Елена Кузнецова (УНИАН)