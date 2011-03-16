МЧС планирует привлекать частные вертолеты для помощи пострадавшим

В Министерстве чрезвычайных ситуаций создадут новую службу спасения – «Украинские ангелы», куда будут привлекать частные вертолеты для оказания помощи пострадавшим в экстренных ситуациях.

Как пишет газета «Сегодня» (№58 от 16 марта), идея создания новой службы спасения «Украинские ангелы» заключается в том, что для оказания помощи пострадавшим в экстренных ситуациях будут использоваться вертолеты, принадлежащие частным лицам. Такой проект задумал глава МЧС Виктор БАЛОГА совместно с новоназначенным руководителем Департамента авиации ведомства Евгением ЧЕРВОНЕНКО, отмечает издание.

По словам Е.ЧЕРВОНЕНКО, частные вертолеты будут использоваться для разведки местности, где произошло какое-либо ЧП и для транспортировки пострадавших. По его словам, на сегодня согласие принять участие в работе новой службы спасение дали уже 16 владельцев вертолетов.

Кроме того, как отметил директор Департамента авиации МЧС, «Украинские ангелы» будут круглосуточно дежурить. Всю Украину поделят на специальные зоны, за каждой из которой будет закреплен вертолет, а также будет определена базовая больница, куда будут доставлять пострадавших. График вылета, чтобы он не шел вразрез с планами хозяев вертолетов, будет составляться минимум на месяц вперед и будут предусмотрены взаимозамены машин.

«При поступлении сигнала в региональный центр авиаслужбы МЧС по телефону «101» в течение 20 минут к вертолету явятся спасатель со щипцами и болгаркой и врач-реаниматор с реанимационным набором. Вертолет с пострадавшим будет встречать реанимобиль или же он будет садиться возле базовых больниц. Причем с воздуха реаниматор даст больнице информацию о характере травм, чтобы там могли подготовить операционную, подобрать кровь нужной группы и нужных специалистов», - объяснил Е.ЧЕРВОНЕНКО схему работы. По его словам, так можно будет охватить почти всю Украину.

Е.ЧЕРВОНЕНКО обещает, что владельцам вертолетов компенсируют расходы на топливо и частично моторесурс.

«Это все равно дешевле, чем закупать за средства государства вертолеты стоимостью 5-7 млн. евро каждый. Источники финансирования мы ищем. Это будут частично государственные средства, а также благотворительные взносы. Спасать будем бесплатно. Расходы будут в 4-5 раз меньше, чем при использовании государственных Ми-8 из-за более экономного расхода топлива», - сказал Е.ЧЕРВОНЕНКО.

Как отмечают в МЧС, через 10 дней в Черниговской области начнется реализация согласованного с Министерством охраны здоровья и местной обладминистрацией пилотного проекта. Следующий на очереди – Киев, затем Днепропетровск и Львов.